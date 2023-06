Malore dopo aver bevuto acqua comprata al supermercato

Un uomo di 52 anni ha accusato unaver bevuto dell'acqua da una bottiglietta da mezzo litro acquistata nei giorni scorsi in un supermercato di Vigevano, in provincia di Pavia. I familiari hanno chiamato il 118 e gli hanno ...Un uomo di 52 anni di Vigevano, in provincia di Pavia, ha accusato unaver bevuto l'acqua minerale da una bottiglietta di una confezione da mezzo litro acquistata nei giorni scorsi in un supermercato cittadino. Il 52enne è stato soccorso prima dai suoi ......emergenza urgenza) l'allarme è scattato pocole 17.30 in codice rosso in via dei Partigiani. Ancora non è chiaro cosa possa esserci stato alla base del tragico incidente, forse unma è ...

Si accascia sul volante dopo un malore, l’auto si ribalta e finisce fuori strada: muore 73enne ParmaToday

Dramma nel pomeriggio a Montecchio Maggiore: un uomo di 70 anni si è sentito male mentre guidava, uscendo di strada. Soccorso da una pattuglia dei ...Un uomo di 52 anni di Vigevano, in provincia di Pavia, ha accusato un malore dopo aver bevuto l'acqua minerale da una bottiglietta di una confezione da mezzo litro acquistata nei giorni scorsi in un s ...