Maldive | l’esclusività di un paradiso terrestre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Stelle di terra in un cielo di mare, viste dal finestrino dell’aereo lesembrano tanto piccole da apparire come una costellazione, eppure proprio lì potreste trovare la vostra dimensione. Preparatevi a rilassarvi e ricaricare le energie distante da tutto e da tutti in una delle 1.000 isole coralline (ma solo 200 sono abitate) di questo incantevole arcipelago. Mare limpido e turchese, fondali coloratissimi ricchi di flora e fauna variopinta, spiagge candide da circumnavigare cronometrando il passo: vi accorgerete che sarà sempre più lento giorno dopo giorno, perché l’entusiasmo e la frenesia dell’arrivo lasceranno spazio alla contemplazione e alla lentezza, il ritmo della serenità. È semplice compiere il periplo di queste piccole terre emerse, alcune davvero minuscole, scoprendo che il tempo è relativo e segue solo il ciclo del sole. La noia non è contemplata ...