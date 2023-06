Maldini assente ai funerali del Cav? Arrigo Sacchi | Lo giustifico | non meritava tutto ciò

Milan, "sfregio" a Berlusconi Non solo: i big assenti ai funerali - Guarda2 Ha destato molta polemica l'assenza di Paoloal funerale di Silvio Berlusconi . L'ex difensore e capitano del Milan, però, si trova in vacanza a Miami, come mostrato dal profilo Instagram di Reserve Padel, che ha pubblicato foto e video ...Ha fatto molto rumore l'assenza di Paolo, storico capitano del Milan e bandiera dei rossoneri nell'epopea vincente di Silvio Berlusconi , ai funerali del Cavaliere che si sono tenuti ieri. Non era l'unico certamente ad aver disertato ...

Maldini assente al funerale di Berlusconi: gioca a padel in vacanza a Miami VIDEO Calciomercato.com

Giancarlo Antognoni è stato intervistato questa mattina da Tuttosport per parlare in particolare della figura di Silvio Berlusconi ma si è espresso anche in ...Ai funerali di Silvio Berlusconi ha fatto scalpore l’assenza di una gran parte del vecchio Milan: ecco chi mancava Anche il funerale ha messo in solare evidenza la compresenza delle tante vite di Silv ...