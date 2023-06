Malattie rare | Sla | anche UnicoopFi Pistoia nella campagna ‘My Voice’ di Aisla

(Di venerdì 16 giugno 2023) Iniziativa dà voce ai pazienti con sclerosi laterale amiotrofica che perdono la capacità di parlare La‘Mya sostegno del progetto tecnologico ‘Voice for Purpose’ può contaresull’adesione di Unicoop Firenze sede, da sempre al fianco della sede territoriale dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (. Il progetto ‘Voice for purpose’, coordinato da NemoLab, il primo polo di ricerca tecnologica dedicato a rispondere al bisogno di autonomia delle persone conneuromuscolari, ha l’obiettivo di supportare tutte le persone con Sla (Sclerosi laterale amiotrofica) che perdono la propria voce a causa della malattia accedendo a una biblioteca di voci, contenute propriopiattaforma ...

... Fabiano Amati, ideatore della legge che in Puglia ha reso obbligatori e gratuiti gli screening neonatali con i quali è possibile diagnosticare 61, tra cui la Sma, e avviare rapidamente ...Questa pubblicazione approfondisce i cambiamenti che si verificano in medicina, come lecroniche e degenerative, lee la comprensione sociologica della salute e della malattia. ...È stato aggiornato il Piano nazionale oncologico 2023 - 2027 (Pon) e quello sulle2023 - 2025 (Pmmr), ma quello della cronicità che dovrebbe attualizzare le risposte per quasi metà ...

