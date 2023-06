Mafia | confiscati beni per 18 milioni a eredi imprenditore catanese

(Di venerdì 16 giugno 2023) CATANIA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antiha confiscatoper un valore di 18di euro aglidi un.Il provvedimento di confisca dei, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, è stato eseguito nei confronti deglidi undeceduto nel 2018, operante nel settore della raccolta di rifiuti solidi urbani e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata.L’uomo nel 2017 era stato arrestato nell’ambito dell’operazione di polizia denominata “Piazza Pulita” e nel 2018 era stato nuovamente tratto in arresto dalla DIA di Catania in esecuzione di un provvedimento applicativo di misura cautelare nell’ambito dell’operazione “Gorgoni”.Secondo gli ...

CATANIA, 16 GIU Beni per 18 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Catania agli eredi di un imprenditore deceduto nel 2018 operante nel settore ...

