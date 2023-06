Made in Fendi La Maison chiude Pitti Uomo con uno show nella nuova factory di Bagno a Ripoli

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’edizione 104 dia Firenze sicon la sfilata di. Una collezione menswear interamente disegnata da una donna, Silvia Venturini, direttore artistico degli accessori e dell’abbigliamento maschile, che punta i riflettori sull’ultimo progetto della: ladi, sulle colline toscane. Come abbinate la camicia di lino in estate: 5 look ...

Delfina Delettrez, direttore artistico della gioielleria del marchio, ha invece creato ciondoli a forma di chiave, piastrine "in", spille "StaFF Only" e orecchini a cerchio. ...Progettati da Delfina Delettrez, Direttrice Artistica dei Gioielli, ciondoli a forma di chiave dell'armadietto, dog - tag "in", spille "StaFF Only" e orecchini cerchio 1925 giocano ...... riscoprendo e dando valore alla grandissima produzionein Italy di elevata qualità. I numeri ... L'evento sarà concluso dalla sfilata diche chiuderà la manifestazione toscana per dare avvio ...

L 'edizione 104 di Pitti Uomo a Firenze si chiude con la sfilata di Fendi. Una collezione menswear interamente disegnata da una donna, Silvia Venturini, direttore artistico degli accessori e ...Per presentare la collezione PE 24 il marchio romano sceglie come set la sua nuova manifattura di Capannuccia, fra tavoli e artigiani indaffarati: una celebrazione dell'estetica del lavoro manuale