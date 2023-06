Macron incontra Bin Salman con tutti gli onori e scoppia la polemica

Durante il pranzo,sottolineerà l'importanza dell'Ucraina e delle implicazioni globali della situazione, nonché il possibile ruolo di influenza dell'Arabia Saudita, incluso nei confronti della ...L' obiettivo diè convincere il magnate che la Francia sia il luogo ideale per costruire la prossima fabbrica (gigafactory) di Tesla in Europa dopo quella di Berlino. Un settore, quello della ...PARIGI - Mohammed bin Salman arriva a Parigi per una lunga visita che ha molti obiettivi, uno dei quali è promuovere la candidatura di Riad a Expo2030 , in concorrenza con quella di Roma e Busan, le ...

L'incontro odierno all'Eliseo tra il presidente Emmanuel Macron e il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha generato una valanga di critiche e polemiche.Il Patron di Tesla e Twitter ha incontrato ieri a Palazzo Chigi la premier Meloni e il ministro Tajani. Vari gli argomenti trattati e un monito per l’Italia “Fate i bambini”. Oggi in visita a Parigi ...