Macelleria Palermo | dalla guerra di mafia all’omicidio Lima | in mostra le foto della città dei 100 morti ammazzati l’anno – Gallery

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Uccisi al volante, fermi al rosso di un semaforo. Oppure per strada. O ancora inseguiti mentre sono in fuga, raggiunti e assassinati sul marciapiedi, accanto a una cabina telefonica. È ladei 100ogni anno quella catturata dagli obiettivi di Franco Lannino e Michele Naccari, i duereporter di Studio Camera, nota agenzia diche per decenni ha immortalato le violenze di Cosa nostra. Quellefinivano sulle pagine dello storico giornale L’Ora e poi su quelle dei quotidiani e dei settimanali di tutto il Paese. Immagini crude, “forti“, perché raffiguravano le scene cruenti degli omicidi. Immagini che oggi sono completamente sparite dagli articoli di cronaca. Adesso una selezione di quelleviene esposta al pubblico. ...