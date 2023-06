Ma perché proprio Garcia?

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’espressione in foto è simile a quella del 99% dei tifosi del Napoli alle ore 20:46 del 15 giugno 2023, momento dell’annuncio ufficiale via Twitter. Rudiha vinto la sfida tra 40 profili un po’ a sorpresa, scappando a qualsiasi previsione, generando paure, dubbi e molte perplessità. Perchèlui? Aurelio De Laurentiis ha realmente contattato molteplici profili ma, tra tutti, ha cercato una skill molto semplice e allo stesso tempo introvabile: la FAME DI VITTORIA E RIVALSA. Il Presidente del Napoli da sempre non ama figure già arrivate, compiute, realizzate e vincenti all’arrivo a Napoli: la sua sfida è far compiere loro quell’ultimo scalino verso la vetta, quel passo che manca a molti per raggiungere le stelle. Spalletti prima di Napoli non aveva mai vinto uno Scudetto, era stato già considerato finito e accantonato dopo l’esperienza ...