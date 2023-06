Lusaint | «Vulnerabile ma sincera»

Leggi su funweek

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’amore senza filtri condito da un sound soul e malinconico: si potrebbe riassumere così Fool For You, singolo della giovane(Time Records, distribuzione Believe). Originaria di Manchester, in patria la cantautrice ha già fatto conquiste tra critiche positive e dati streaming. A noi ha tuttavia confessato di aver impiegato un bel po’ a trovare la propria strada e il proprio sound e, soprattutto, di non vedere l’ora di mostrarci altro. «Era circa un anno fa. Stavo scrivendo canzoni che erano soprattutto ballad e mi piaceva molto scriverle, ma qualcosa mancava nella mia musica. – ci confessa– Sono sempre stata molto influenzata dal jazz e da artisti come Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone. Ascolto sempre questi artisti, ma non sapevo come ricreare a modo mio questo sound. Ho iniziato a scrivere con Bjorn (Woodhall, ndr) che ...