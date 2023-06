Lukaku con Koulibaly? L’Inter ci prova Sull’ex Napoli 2 nodi ? CdS

(Di venerdì 16 giugno 2023)il doppio colpo dal Chelsea: Romeluinsieme a Kalidou. Oggi appare difficile, ma tutto è comunque possibile. La pista del senegalese ha dueda sciogliere SIMILI MA DIVERSI ? Due piccioni con una fava,piùci proverà ma sarà difficile. Si è concluso ieri il viaggio di lavoro di Piero Ausilio, che nella city di Londra ha parlato con il Chelsea di entrambi i giocatori. Il club nerazzurro punta al prestito, ma i londinesi al momento dicono di no. In effetti è ancora presto e vogliono guardarsi attorno per sperare ad una cessione a titolo definitivo almeno per uno dei due.farà manforte sulla volontà del belga e del senegalese di lasciare il Chelsea per ritornare in ...

... tanti incontri per le uscite Pastorello: "De Vrji altri due annil'Inter, troveremo accordo ... Ma serve una cessione Inter, chiesti al Chelsea i prestiti die Koulibaly Il Milan punta il ...1 Blitz di Piero Ausilio a Londra. Il direttore sportivo dell'Inter è volato in Inghilterra per parlareil Chelsea di, Onana ma soprattutto di Koulibaly , per il quale si può aprire una pista in prestito.Capitolo a parte quello legato poi a Romelu, di ritorno al Chelsea dopo il prestito molto ... Sul centravanti belga che all'Inter potrebbe ricreare una sorta di Lula 2.0Lautaro Martinez, ...

Inter, con le inglesi non è periodo “Chelsea, no per Lukaku e Koulibaly” Tuttosport

Sono ore molto importanti per il mercato dell’Inter con il Ds Piero Ausilio che ha avuto il primo incontro con il Chelsea da cui dipendono molte delle mosse estive della dirigenza nerazzurra… Leggi ..."Stiamo parlando, dovrebbero rimanere entrambi" ha detto Pastorello prima dell'incontro in sede con i nerazzurri. Per De Vrij c'è l'accordo di massima per un rinnovo biennale, mentre su Acerbi il club ...