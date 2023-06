(Di venerdì 16 giugno 2023) «si oppone fermamente ed è in disaccordo con i commenti fatti dai rappresentanti della Commissione Europea. È evidente che questi non si basano su valutazioni verificate, trasparenti, obiettive e tecniche delle reti 5G». Così l’azienda di telefonia replica fermamente alle accuse sollevate dalla Commissione, la quale sostiene che ilper telecomunicazionie Zte sia un rischio per la sicurezza dele ha annunciato che eviterà di ricorrere ai servizi di telefonia mobile basati sulle apparecchiature di queste società. Manon ci sta perché, a loro dire, si tratta di «restrizioni o esclusioni basate su giudizi discriminatori che comporteranno seri rischi economici e sociali che ostacoleranno l’innovazione e potrebbero portare distorsioni nel mercato ...

Perchéintervenire Al centro della questione vi è il Commissario per il mercato interno europeo Thierry Breton che ha dichiarato: "Non possiamo permetterci di mantenere dipendenze che ......e si colloca all'ultimo posto tra tutti gli Stati membri dell'. Credo infatti che un atteggiamento di apertura sia'unica via ... se si, è possibile". Imprese agricole sempre più ...... creato nel 2021 dalla leggeper il clima per valutare le ... rispetto ai livelli del 1990, se siseguire un percorso ... se siseguire un percorso compatibile con'obiettivo della carbon ...