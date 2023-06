Luciano Rota | “Azzurro e medaglia | un sogno Ma non chiamatemi fenomeno | ci sono anni di allenamento dietro”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023) La carriera sportiva di, 23enne di Trescore Balneario, è stata, e continua ad essere, un intreccio continuo di sentieri, sia in senso figurato che letterale. Dopoin sella alla sua mountain bike, che lo ha portato nel 2022 a gareggiare anche in Coppa Del Mondo Under-23 a Nové M?sto (Cechia) e Albstadt (Germania), nel febbraio del 2023 la vita sportiva dicambia. Partecipa, ben figurando, a diverse corse a piedi fino al podio (3° posto) al Campionato Italiano di corsa in montagna di Limana, nel bellunese. L’imbocco di questo nuovo sentiero sportivo lo porta alla convocazione in Nazionale per il Mondiale di corsa in montagna di Innsbruck dove il 10 giugno si classifica al 23° posto assoluto nella prova Mountain Classic, vincendo lad’argento nella classifica a squadre ...