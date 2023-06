L' ottimismo di Wall Street contagia l' Europa | Milano chiude a +0 | 47%

(Di venerdì 16 giugno 2023) Giorno delle quattro streghe: scadono contemporaneamente i future e le opzioni su azioni e indici. Euro forte, scende lo yen. In discesa il prezzo del gas naturale. Spread in calo a 157 punti base

Bene Moncler con il settore del lusso, Parigi +1,3% . Chiusura positiva per le Borse europee all'indomani del rialzo dei tassi da parte della Banca centrale europea di 25 punti base. QuandoStreet va verso la migliore settimana da marzo e nel giorno delle 'quattro streghe' - scadono contemporaneamente i future e le opzioni su indici e azioni - a Piazza Affari il Ftse Mib ha ...Nel resto d'Europa, ad Amsterdam l'Aex ha chiuso piatto (+0,01%), a Madrid l'Ibex35 e' salito dello 0,64% e a Londra il Ftse100 dello 0,19%. A Milano il Ftse All Share ha guadagnato lo 0,48%. Tornando ...Positiva ancheStreet, dove è in forte rialzo il titolo di Virgin Galactic che nel pre - mercato ha guadagnato oltre il 44%, dopo l'annuncio del suo primo volo spaziale commerciale suborbitale, ...

Pioggia di acquisti a Wall Street su ottimismo per colloqui debito LA STAMPA Finanza

Bene Moncler con il settore del lusso, Parigi +1,3% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 giu - Chiusura positiva per le Borse europee all'indomani del rialzo dei tassi da parte della Banca cen ...Ottimismo in vista della decisione della Fed I dati sull'inflazione spingono Wall Street 13/06/2023, 23:08 Le speranze sono state confermate: l'inflazione ...