Quotazioni dell'oro stabili in avvio di giornata: il contratto spot è a 1.958,18 dollari l'oncia in rialzo dello 0,01%. . 16 giugno 2023

L'oro apre poco mosso a 1.958,18 dollari l'oncia - Economia Agenzia ANSA

Quotazioni dell'oro stabili in avvio di giornata: il contratto spot è a 1.958,18 dollari l'oncia in rialzo dello 0,01%. (ANSA). (ANSA) ...Il fatto che la FED, alla luce di questo market mover, abbia deciso di lasciare fermo il costo del denaro, ha comportato un indebolimento del dollaro che, a sua volta, è andato a tutto vantaggio ...