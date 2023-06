L’omicidio del piccolo Manuel e qualche riflessione su social e cannabis

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 giugno 2023) Al direttore - Il caso dei quattro famosi youtuber a bordo della Lamborghini che si sono schiantati a Roma contro la Smart su cui viaggiava, il bambino di 5 anni morto nell’incidente sotto gli occhi di sua madre e della sorellina di 3 anni, ci dovrebbe far riflettere su un fatto preciso. Il problema è questo. Il problema è avere undici milioni di ragazzi su TikTok tra gli undici, dodici, tredici anni, che percepiscono ciò che vedono come la normalità perché ci passano 5 ore e 30 di media ed entrano suia 11 anni. E’ già illegale, ma nessuno fa niente. Quando tu vedi uno di questi video, continuano a proportene altri analoghi. E’ questo il problema: l’assenza dell’idea che si possa stabilire ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. E’ giusto che un undicenne entri oggi su una piattaforma come YouPorn dove c’è qualunque cosa? E’ giusto che ...