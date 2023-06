(Di venerdì 16 giugno 2023) "La 16ma Conferenza annuale degli Stati parte alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con, a cui per la prima volta il governo italiano ha partecipato in presenza, è stata una grande ...

è intervenuta nella seduta plenaria per illustrare il lavoro che l'Italia sta sviluppando per una sempre maggiore inclusione e per la piena attuazione della Legge delega in materia di ...Nel week end'orizzonte, per le 'panterine' ci sarà un doppio appuntamento in Veneto. L'agenda ... Anita Baima, Linda Ferrari, Vittoria Grassi, Sara Guidetti, Eleonora La Bella, Camilla, ...La delegazione italiana guidata dal Ministroha organizzato anche due eventi collaterali ...'evento hanno partecipato Mark De Laurentiis per ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ...

Locatelli, all'Onu opportunità di confronto sulla disabilità - Cronaca Agenzia ANSA

"La 16ma Conferenza annuale degli Stati parte alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, a cui per la prima volta il governo italiano ha partecipato in presenza, è stata una grande ...Roma, 16 giu – Domani, sabato 17 giugno 2023, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli parteciperà a Berlino alla Cerimonia di Apertura all'Olympic Stadium dei Giochi Mondiali Special Olympi ...