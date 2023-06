LoBtp e Bund apre in calo a 159,5 punti dai 162 della chiusura di ieri. Stabile il rendimento del decennale italiano al 4,11%. . 16 giugno 2023E il famosoè prima salito a ridosso dei 170 punti base per ripiegare successivamente in ...questa settimana per i mercati si chiude aspettandosi una riduzione della divergenza monetaria...Se lo farà, completando anche le riforme, il Pnrr può valereil 10 e il 12% del Pil da qui al ... Abbonati per leggere anche Osservatori FTSE MIB 27.732 - 0,28% Eur/Usd 1,0944 - 0,02%156,24 ...

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 159,5 punti dai 162 della chiusura di ieri. Stabile il rendimento del decennale italiano al 4,11%. (ANSA).Lo spread tra Btp e Bund chiude a 162 punti dai 163 della chiusura di ieri e dai 158 dell'apertura. Il rendimento del decennale italiano sale al 4,12%. (ANSA). (ANSA) ...