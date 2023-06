Lo ha fatto per anni in totale anonimato | Raffaella Carrà | quello che nessuno sapeva

(Di venerdì 16 giugno 2023)aveva un amore segreto:per i poveri e per le persone meno fortunate. L'inedito ritratto della showgirl, conosciuta da tutti come grande professionista e donna di spettacolo, è stato rivelato da Luciano Regolo, condirettore di Famiglia Cristiana che regala ai suoi lettori un ricordo della, che avrebbe compiuto 80il 18 giugno. "C'era un altro amore checoltivava in silenzio: poveri e dimenticati verso i quali non si limitava agli aiuti in denaro", scrive Regolo. "Andava, nel più, a servire alle mense per gli indigenti, voleva conoscerne le storie, guardarli negli occhi, donare sorrisi e speranze., mentre era in vita, lo ha mai saputo". Questo lato di ...

Uno dei tanti arrivati sul tavolo di Giovanni Manna in questa fase, con il Galatasaray che bussando alla porta bianconeradiversi giocatori considerati in esubero haintendere di poter ...Marquez dovrà passare dalle forche caudine del Q1 , umiliazione di cui avrebbevolentieri a meno sulla pista che lo ha visto8 volte vittorioso in MotoGP : la RC213V , contestata dallo ...Il numero 42 del mondo non si èsfuggire l'occasione e ha strappato il passla semifinale, dove affronterà l'olandese Griekspoor.Sinner un altro passo falso dopo le delusioni ...

Berlusconi, Putin chiede minuto silenzio: "Ha fatto molto per ... Adnkronos

Ospita fino a quattro persone e ha interni comodissimi. Ecco come comprarlo al costo di una normale auto. In Italia moltissimi hanno una grande fiducia per le auto e i mezzi Fiat: succede per via di a ...C’erano anche documenti top secret sulle sul programma nucleare statunitense e dettagli sulle difese militari di un governo straniero, tra i documenti sequestrati dall'Fbi a settembre nella residenza ...