LIVE – Virtus Bologna-Olimpia Milano | gara-4 finale playoff Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ilindi, sfida valida come-4 delladeidellaA1di. Dopo le prime due vittorie dell’al Forum di Assago, nel cambio di campo gli uomini di coach Scariolo son riusciti a imporsi, accorciando le distanze anche grazie a una partita negativa dei meneghini, molto imprecisi al tiro. Ora le Vu Nere cercheranno di aggiudicarsi anche questa seconda sfida in casa, così da pareggiare i conti in vista del nuovo cambio di campo. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 16 giugno sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi ...

...55 - BILLY ELLIOT - 1 PARTE NOVE 18:15 - Sulle orme dell'assassino 3 Stagione Ep.12 19:15 - Cash or Trash - Chi offre di più - 1V 4 Stagione Ep.25 20:25 - LBA Playoff () Armani Milano -...... per omaggiare icone come Bob Marley ma anche nuovi talenti: Raphael, Awa Fall,, Right Stuff ... band che torna sul palco dopo il brevein Acustica, con Musica y Memoria (biglietto 5 euro + ...... per omaggiare icone come Bob Marley ma anche nuovi talenti: Raphael, Awa Fall,, Right Stuff ... band che torna sul palco dopo il brevein Acustica, con Musica y Memoria (biglietto 5 euro + ...

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Finale Serie A basket in DIRETTA: gara-3 già decisiva per le V Nere OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici d OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara-4 della serie della finale Scudetto del ca ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.22 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match e appuntamento ...