LIVE Sinner-Ruusuvuori 3-6 4-6 | ATP ‘s-Hertogenbosch in DIRETTA | prestazione deludente per l’azzurro che viene eliminato ai quarti

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.25 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 18.24 Adessoaffronterà il padrone di casa Tallon Griekspoor per l’accesso alla finale del Rosmalen Open 2023, che eguaglierebbe il risultato colto a Pune (India), quando nel 2022 il finnico raggiunse l’ultimo atto del torneo prima di perdere in tre set contro il portoghese Joao Sousa. 18.22 Sicuramente è stata una delle prestazioni più negative della stagione per il numero uno d’Italia:sembrava spento sin dall’inizio, e non è riuscito a ribaltare l’inerzia del match, anche per via della più che buona performance dell’avversario. Da segnalare il 100% di punti vinti con la prima da parte di ...

Dopo l'ottimo esordio sull'erba dell'Atp 250 di 's - Hertogenbosch, Jannik, attualmente numero 9 al mondo, è pronto per la sfida ai quarti di finale contro il finlandese Emil Ruusuvuori (n. 42 Atp). In palio un posto in semifinale . Segui la sfida in diretta.

LIVE Sinner-Ruusuvuori, ATP 's-Hertogenbosch in DIRETTA: azzurro in campo nel tardo pomeriggio OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Sta per iniziare il match tra il padrone di casa Tallon Griekspoor e l'australiano Alex De Minaur: il vincente di questo incontro incrocerà uno tra Jann ...