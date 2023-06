LIVE – Sinner-Ruusuvuori 3-6 4-5 | quarti di finale Atp ‘s-Hertogenbosch 2023 | RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididell’ATP 250 di ‘s-, in programma dal 12 al 18 giugno. Jannik ha disputato un buon match all’esordio stagionale sull’erba, regolando in due set Bublik. Decisamente più impegnativo il cammino del tennista finlandese, che al primo turno ha lottato più di due ore prima di sconfiggere Brandon Nakashima e nel secondo round ha dovuto impiegare più di due ore e mezza per avere la meglio sul francese Ugo Humbert. Jannik ed Emiil si conoscono bene, sono amici, si allenano spesso insieme e si sono già affrontati ben sei volte tra tornei Challenger e ATP, con l’azzurro in vantaggio cinque a uno. Il match si disputerà come 4° dalle 11:00 e potrete ...