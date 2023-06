LIVE Scherma | Europei 2023 in DIRETTA | subito il fioretto femminile | gli azzurri ci provano nella spada

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario, programma, Tv e streaming deglidi– I convocati dell’Italia per glidi– Le possibilità di medaglia dell’Italia aglidi– La Russia c’è ma con atleti di seconda fascia –stravolti, la Polonia non concede il visto a russi e bielorussi –: le follie della guerra Buongiorno e benvenutidella prima giornata deglidi. Nelle ultime settimane la FIE, però, ha deciso di riaprire agli atleti russi e bielorussi, permettendoli di partecipare alle gare individuali di Coppa del ...

Appuntamento alle 20.45su Sky Sport Summer, Sky Sport Football e in streaming su NOW. Con NOW ... pallavolo ed equitazione, oltre a 5 Mondiali tra nuoto, atletica leggera,, basket e rugby.... e avrà numeri da record: 122 eventi in calendario, proposti da 57 diverse associazioni, con specialità classiche, come calcio, basket, pallavolo, pallamano, rugby,, ginnastica, pattinaggio, ......mini 4WD mentre i fans del mondo Disney possono godersi lo show - performance'Princess Remixed'. Altro imperdibile spettacolo a tema medioevale è 'Signo Gladii' con esibizioni di...