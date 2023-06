LIVE Scherma | Europei 2023 in DIRETTA | SOLO ITALIA IN FINALE! Vismara e Di Veroli per l’oro nella spada! Quattro azzurre in semifinale nel fioretto

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.23: Queste le due semifinali delfemminile: Favaretto-Volpi Batini-Palumbo 19.21: Tutto pronto per le due semifinali femminili,in pedana e sarà così fino alla fine della sessione odierna. 19.19 SARA’ FINALE TUTTANAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Dibatte 15-12 il coriaceo tedesco Brinkmann e dunque avremoazzurri inGiornata straordinaria per lana! Il tedesco Brinkmann e il polacco Antkiewicz sono di bronzospada maschile Di-Brinkmann 14-11 Di-Brinkmann 13-10 Di-Brinkmann 12-10 Di-Brinkmann ...

LIVE Scherma, Europei 2023 in DIRETTA: subito il fioretto femminile, gli azzurri ci provano nella spada OA Sport

Cominciano oggi gli Europei di scherma a Plovdiv. In Bulgaria si terranno solo le gare individuali, mentre a fine giugno a Cracovia ci saranno le prove a squadre durante i Giochi Europei. Quest'oggi s ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv e streaming degli Europei di scherma - I convocati dell'Italia per gli Europei di scherma - Le possibilità di medaglia dell'Italia agli ...