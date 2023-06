LIVE Scherma | Europei 2023 in DIRETTA | poker di vittorie per Di Veroli nei gironi! Tre successi per Cuomo

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00. Tocca ora a Vismara contro il finlandese Vuorinen 8.59: Vittoria anche perche supera 5-2 l’israeliano Beskin 8.59: Quarto successo di Diche batte 5-2 il polacco Antkiewicz 8-55:in pedana contro l’israeliano Beskin 8.54: In pedana ora Dia caccia del quarto successo contro il polacco Antkiewicz 8.54: Primo successo per Cimini che supera 2-0 il tedesco Bodoczi 8.50: Cimini ci prova con il tedesco Bodoczi 8.47: Prima sconfitta per Vismara, battuto 5-2 dal francese Fava 8.45: Terza sconfitta per Cimini, battuto 5-2 dall’ungherese Nagy 8.44: Doppia vittoria per l’Italia. Dibatte East all’extra time 5-4 e, dopo essere stato rimontato da 4-1 a 4-4, batte 5-4 il rumeno ...

Appuntamento alle 20.45su Sky Sport Summer, Sky Sport Football e in streaming su NOW. Con NOW ... pallavolo ed equitazione, oltre a 5 Mondiali tra nuoto, atletica leggera,, basket e rugby.... e avrà numeri da record: 122 eventi in calendario, proposti da 57 diverse associazioni, con specialità classiche, come calcio, basket, pallavolo, pallamano, rugby,, ginnastica, pattinaggio, ......mini 4WD mentre i fans del mondo Disney possono godersi lo show - performance'Princess Remixed'. Altro imperdibile spettacolo a tema medioevale è 'Signo Gladii' con esibizioni di...

LIVE Scherma, Europei 2023 in DIRETTA: subito il fioretto femminile, gli azzurri ci provano nella spada OA Sport

Cominciano oggi gli Europei di scherma a Plovdiv. In Bulgaria si terranno solo le gare individuali, mentre a fine giugno a Cracovia ci saranno le prove a squadre durante i Giochi Europei. Quest'oggi s ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv e streaming degli Europei di scherma - I convocati dell'Italia per gli Europei di scherma - Le possibilità di medaglia dell'Italia agli ...