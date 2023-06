LIVE Scherma | Europei 2023 in DIRETTA | le azzurre del fioretto partiranno dal secondo turno Attesa per gli ottavi di Vismara e Di Veroli

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:14 Ci sarà dunque da attendere prima di poter ammirare e tifare ledel. 14:10 Martina Favaretto esordirà contro la vincente del derby greco tra Aikaterini Kontochristopoulou e Starvoula Garyfallou. Infine Alice Volpi se la vedrà con una tra la danese Laeticia Jorgensen e l’austriaca Maria Kraenkl. 14:07 Saranno esenti dal primoquindi tutte le. Martina Batini troverà aluna tra la spagnola Andrea Breteau e la svedese Ester Schreiber. Per Francesca Palumbo o la tedesca Leandra Behr, o l’ucraina Dariia Myroniuk. 14:03 Martina Batini sarà testa di serie numero 1, seguita da Alice Volpi. Numero 4 del seeding Francesca Palumbo, numero 6 Martina Favaretto. 13:59 ...

LIVE Scherma, Europei 2023 in DIRETTA: subito il fioretto femminile, gli azzurri ci provano nella spada OA Sport

Cominciano oggi gli Europei di scherma a Plovdiv. In Bulgaria si terranno solo le gare individuali, mentre a fine giugno a Cracovia ci saranno le prove a squadre durante i Giochi Europei. Quest'oggi s ...