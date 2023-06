LIVE Scherma | Europei 2023 in DIRETTA | è il momento delle quattro azzurre negli ottavi del fioretto A breve i quarti di Vismara e Di Veroli

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABatini-Marino 9-4. La toscana non abbassa la guardia e si riporta in un amen sul +5. Finisce qui il primo assalto. Batini-Marino 7-4. L’iberica prova la reazione dopo aver ricevuto un cartellino giallo. Batini-Marino 7-2. Prima una parata e risposta, poi un affondo deciso. +5 per l’azzurra. Batini-Marino 5-2. Prova il primo allungo Martina, che lavora ai fianchi l’avversaria creandosi buone aperture. Batini-Marino 3-2. La spagnola torna a -1 con un’ottima parata e risposta. Batini-Marino 2-1. Fasi di studio in questo avvio di match. 17:15 Martina Batini affronta la spagnola Maria Marino, poi a seguire sarà la volta di Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo. 17:12 Si va al minuto supplementare tra Brinkmann ed Heinzer. 17:09 Riparte anche quest’ultimo match deglidel torneo di ...

Cominciano oggi gli Europei di scherma a Plovdiv. In Bulgaria si terranno solo le gare individuali, mentre a fine giugno a Cracovia ci saranno le prove a squadre durante i Giochi Europei. Quest'oggi s ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv e streaming degli Europei di scherma - I convocati dell'Italia per gli Europei di scherma - Le possibilità di medaglia dell'Italia agli ...