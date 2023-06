LIVE Scherma | Europei 2023 in DIRETTA | doppio successo per Di Veroni e Vismara nei gironi

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.30: Ancora una vittoria di misura perche supera all’extra time 5-4 il bulgaro Dikov 8.28 Seconda sconfitta per Cimini, battuto 1-5 dal bulgaro Galabov 8.26: Di Veroli supera 5-1 il turco Ogut 8.24: Prima vittoria per Cuomo che supera 5-4 l’olandese Tulen. Prossimo incontro per lui con il rumeno Oroian 8.22: Aggiornamento: Di Veroli-Ogut 3-1, Dikov-2-2 8.14: Prossimi incontri Di Veroli-Ogut,-Dikov, Cuomo-Hasanov, Galabov-Cimini 8.11: Debutto negativo per Cimini, sconfitto 4-5 dall’azero Aliyev 8.10:supera 4-3 in un incontro tiratissimo lo svizzero Hauri 8.09: Di Veroli debutta con un5-3 sull’estone Tobias 8.04: Subito una sconfitta per gli azzurri: Cuomo esce battuto 3-5 dalla sfida ...

Appuntamento alle 20.45su Sky Sport Summer, Sky Sport Football e in streaming su NOW. Con NOW ... pallavolo ed equitazione, oltre a 5 Mondiali tra nuoto, atletica leggera,, basket e rugby.... e avrà numeri da record: 122 eventi in calendario, proposti da 57 diverse associazioni, con specialità classiche, come calcio, basket, pallavolo, pallamano, rugby,, ginnastica, pattinaggio, ......mini 4WD mentre i fans del mondo Disney possono godersi lo show - performance'Princess Remixed'. Altro imperdibile spettacolo a tema medioevale è 'Signo Gladii' con esibizioni di...

LIVE Scherma, Europei 2023 in DIRETTA: subito il fioretto femminile, gli azzurri ci provano nella spada OA Sport

Cominciano oggi gli Europei di scherma a Plovdiv. In Bulgaria si terranno solo le gare individuali, mentre a fine giugno a Cracovia ci saranno le prove a squadre durante i Giochi Europei. Quest'oggi s ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv e streaming degli Europei di scherma - I convocati dell'Italia per gli Europei di scherma - Le possibilità di medaglia dell'Italia agli ...