LIVE – Musetti-Tiafoe | quarti di finale Atp Stoccarda 2023 | RISULTATO IN DIRETTA

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididell’ATP 250 di, in programma dal 12 al 18 giugno. Negli ultimi giorni Lorenzo ha vinto i suoi primi incontri da professionista sull’erba, regolando in due parziali di gioco sia il croato Borna Gojo che il francese Gregoire Barrere. Non due avversari insormontabili, ma specialmente al servizio si sono visti miglioramenti per il tennista carrarino, che può dire la sua anche su questa superficie. Ha impressionato anche, che avendo avuto un bye all’esordio, ha poi giocato un solo incontro. Con Lehecka sulla carta sarebbe potuto diventare un match ostico, ma lo statunitense è riuscito a regolare il ceco in due set. Il match ...

Lorenzotorna in campo nella tarda mattinata di venerdì per i quarti di finale del "Boss Open" (ATP 250 - 718.410 euro di montepremi) che si sta disputando sui prati tedeschi . Il 21enne di Carrara , ...Al via anche un altro azzurro, Lorenzo, reduce da un buon torneo a Stoccarda e accreditato ...streaming disponibile infine sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTennix . In alternativa, ...STOCCARDA (GERMANIA) - Sonego si ferma al secondo turno dell'Atp 250 di Stoccarda perdendo contro l'australiano O'Connell, avanza ai quarti inveceche piega in due set il francese Barrere. Rivivi la diretta della ...

LIVE Musetti-Tiafoe, ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA: l'americano ... OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Tiafoe, incontro dei quarti di finale dell'ATP Stoccarda 2023. Frances ...Dopo la netta vittoria contro Matteo Berrettini , al quale ha concesso solamente tre game, finisce agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Sonego all'Atp 250 di… Leggi ...