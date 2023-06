LIVE Musetti-Tiafoe | ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | l’americano sull’erba può far male

Lorenzotorna in campo nella tarda mattinata di venerdì per i quarti di finale del "Boss Open" (ATP 250 - 718.410 euro di montepremi) che si sta disputando sui prati tedeschi . Il 21enne di Carrara , ...Al via anche un altro azzurro, Lorenzo, reduce da un buon torneo a Stoccarda e accreditato ...streaming disponibile infine sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTennix . In alternativa, ...STOCCARDA (GERMANIA) - Sonego si ferma al secondo turno dell'Atp 250 di Stoccarda perdendo contro l'australiano O'Connell, avanza ai quarti inveceche piega in due set il francese Barrere. Rivivi la diretta della ...

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Tiafoe, incontro dei quarti di finale dell'ATP Stoccarda 2023.