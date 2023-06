LIVE Musetti-Tiafoe | 5-6 ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | l’americano serve nuovamente per vincere il primo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda 40-Adoppio fallo del match per. Seconda 40-40 Altro passante vincente lungolinea per, questa volta con il rovescio. A-40 Chiude il punto con lo smash lo statunitense, dopo aver trovato grande profondità con il lungolinea precedente. 40-40 Passante vincente lungolinea per il toscano, che con il polso controlla benissimo questo colpo. A-40 Rimane corta la risposta di, che dà la possibilità aldi mettere i piedi in campo e di accelerare con il dritto. 40-40 Non trova il campo con il dritto, con un colpo dal centro del campo. 40-30 Altro punto veloce per, che si conquista ilset point. 30-30 Trova grande ...