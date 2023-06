LIVE Musetti-Tiafoe | 3-3 ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda 30-40 Pizzica la rigacon la prima, come dimostra la nuvoletta di gesso che si alza da terra. 15-40 Forza troppo la seconda l’italiano, che commette il secondo doppio fallo dell’incontro. Seconda 15-30 ACE al centro per, che dimezza lo svantaggio. 0-30 Aggressivo con la risposta di dritto, che trovaprofondità. Seconda 0-15 Termina di poco lungo il lob difensivo di. 3-3 Gioco: con un altro punto diretto l’americano riaggancia la parità. A-40 Si spegne in rete la risposta di dritto di. Seconda 40-40 Si sposta sul dritto, ma non trova il campo.vantaggio sul servizio dell’americano. 40-30 ...

STOCCARDA (Germania) - Quarti di finale al torneo ATP 250 di Stoccarda, con Lorenzoche va a caccia della prima semifinale sull'erba della carriera . Ci prova affrontando lo statunitense Frances Tiafeo, terza testa di serie del ...Lorenzotorna in campo nella tarda mattinata di venerdì per i quarti di finale del "Boss Open" (ATP 250 - 718.410 euro di montepremi) che si sta disputando sui prati tedeschi . Il 21enne di Carrara , ...

Il tennista italiano affronta lo statunitense (testa di serie numero 3 del seeding) nei quarti di finale del "Boss Open" ...