LIVE MotoGP | GP Sachsenring 2023 in DIRETTA | via alle P2 | condizioni d’asciutto per i piloti

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 I primi a scendere in pista sono Bezzecchi, Alex Marquez, Brad Binder ed Enea Bastianini, tutti con le slick. Bagnaia anche sul tracciato. 15.10 SI COMINCIA CON LE P2! 15.08 10? in più di break che potrebbero portare una condizione d’asfalto migliore per i centauri. 15.05 Per via della sospensione del turno di Moto3, le P2 inizieranno15.10. 15.02 Idovranno fare particolare attenzionedella pista, visto che fuori dalla traiettoria le chiazze di umido sono ben presenti. 14.59 Si scaldano i motori nei box, prepariamoci allo spettacolo. 14.56 Asfalto maculato in questo momento sul Ring, non semplice girare con le slick, viste la basse temperature. 14.53 La pista si sta asciugando abbastanza rapidamente, per cui ...

Si arriva a “Casa Marc Marquez”, che qui in Germania ha vinto 8 volte in MotoGp e 11 in totale. Un anno fa a trionfare fu Fabio Quartararo mentre la Ducati manca il gradino più… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di seguito la top10 della P1: 1 5 J. ZARCO 1:20.702 2 93 M. MARQUEZ +0.152 3 41 A. ESPARGARO +0.195 4 73 A. MARQUEZ +0.253 5 89 J. MARTIN +0.330 6 20 F. QUART ...