LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | Zarco svetta nella P1 davanti a Marquez | in top10 Bagnaia

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADi seguito ladella P1: 1 5 J.1:20.702 2 93 M.+0.152 3 41 A. ESPARGARO +0.195 4 73 A.+0.253 5 89 J. MARTIN +0.330 6 20 F. QUARTARARO +0.352 7 33 B. BINDER +0.397 8 1 F.+0.415 9 49 F. DI GIANNANTONIO +0.508 10 72 M. BEZZECCHI +0.511 Johannha stampato il miglior tempo del turno all’ultimo tentativo in 1’20?702, superando un convincente Marcper un decimo e mezzo. BANDIERA A SCACCHI! Quartararo cade in curva 1 ma resta 6°, mentre si salvano per un soffio, Bezzecchi e Di Giannantonio! Fuori dai 10 Marini, Miller, ...

10.30 - Cielo nuvoloso e niente pioggia in questa mattinata al Sachsenring, dove i piloti dellasi stanno preparando a scendere in pista per i primi 45 minuti di prove. Per la settima tappa ...Domani la Sprint alle 15 instreaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky SportRicordiamo che la gara sprint del Sachsenring, in programma domani alle 15, sarà disponibile anche ...... PaddockOre 12.05: Moto E - Race 1 Ore 12.30: PaddockOre 12.45: qualifiche Moto3 Ore 13.40: qualifiche Moto2 Ore 14.30: Paddock- Sprint Race Ore 14.55: Sprint Race...

In Germania è in corso la prima sessione di prove libere della MotoGP, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Leggera pioggia al Sachsenring, ma l'asfalto è ancora asciutto i ...Il settimo appuntamento della stagione si corre sul velocissimo tracciato tedesco. Gli orari delle prove, delle qualifiche, della sprint race e delle gare ...