LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | si parte! Bagnaia sfida Marquez nella P1 al Sachsenring

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42 Ormai ci siamo, a breve comincerà il primo turno del weekend da 45 minuti per la classe regina del Motomondiale. 10.39 Mancano poco più di cinque minuti al via della prima sessione di prove libere della, che potrebbe anche rivelarsi decisiva per l’assegnazione dei 10 pass diretti per il Q2. Nel pomeriggio infatti potrebbe piovere, rendendo la P2 ininfluente per la classifica combinata. 10.34 In ottica iridata, KTM ad oggi sembra la prima alternativa all’impressionante pattuglia Ducati in attesa di ritrovare la miglior Aprilia. Gli avversari più temibili disembrano però i compagni di marca Bezzecchi e (soprattutto) Jorge Martin. 10.30 Attenzione al fattore meteo, che potrebbe complicare il lavoro odierno di team e piloti. Al momento la pista è asciutta, ma ...