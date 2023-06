LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | si comincia alle 10 45 con la prima sessione di libere al Sachsenring

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30 Attenzione al fattore meteo, che potrebbe complicare il lavoro odierno di team e piloti. Al momento la pista è asciutta, ma il cielo è abbastanza minaccioso e le previsioni non escludono la pioggia nel corso della giornata (maggiori possibilità d13.00 in poi). 10.26 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE: 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 131 2. Marco Bezzecchi (Ducati) 110 3. Jorge Martin (Ducati) 107 4. Brad Binder (KTM) 92 5. Johann Zarco (Ducati) 88 6. Luca Marini (Ducati) 72 7. Jack Miller (KTM) 62 8. Fabio Quartararo (Yamaha) 54 9. Aleix Espargarò (Aprilia) 54 10. Maverick Viñales (Aprilia) 53 10.21 Il co-favorito del fine settimana è ovviamente Francesco Bagnaia, punto di riferimento della griglia dopo l’impressionante doppietta al Mugello che gli ha consentito di ...

Domani la Sprint alle 15 in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

Si arriva a "Casa Marc Marquez", che qui in Germania ha vinto 8 volte in MotoGp e 11 in totale. Un anno fa a trionfare fu Fabio Quartararo mentre la Ducati manca il gradino più…