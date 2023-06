LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | prove libere al Sachsenring | la pista preferita di Marquez

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione weekend – Come seguire lein tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima sessione didel Gran Premio di, valido come settimo round stagionale del Mondiale. Parte dunque ufficialmente il weekend del, che potrebbe modificare almeno in parte i valori in campo emersi sinora quest’anno e soprattutto al Mugello. Il circuito tedesco presenta infatti caratteristiche abbastanza atipiche, con un layout sinistrorso (3 sole curve a destra sulle 14 totali) e particolarmente tortuoso in cui non c’è di fatto un vero lungo rettilineo degno di ...