LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | Martin parte forte in P1 | Honda pimpante con Nakagami e Marquez

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Ormai quasi tutti i piloti sono fermi ai box dopo aver concluso il primo run del fine settimana. Ancora troppo presto per fare una valutazione sui valori in campo. 10.58 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 89 J.1:21.433 2 30 T.+0.085 3 93 M.+0.141 4 5 J. ZARCO +0.269 5 12 M. VIÑALES +0.297 6 73 A.+0.303 7 20 F. QUARTARARO +0.316 8 72 M. BEZZECCHI +0.423 9 88 M. OIRA +0.449 10 43 J. MILLER +0.538 10.56riporta la sua Ducati Pramac in testa con un buonissimo 1’21?4 subito davanti alledi. ...

10.30 - Cielo nuvoloso e niente pioggia in questa mattinata al Sachsenring, dove i piloti della MotoGP si stanno preparando a scendere in pista per i primi 45 minuti di prove. Per la settima tappa ... Domani la Sprint alle 15. Ricordiamo che la gara sprint del Sachsenring, in programma domani alle 15, sarà disponibile anche ... Ore 12.05: Moto E - Race 1 Ore 12.30: Paddock Ore 12.45: qualifiche Moto3 Ore 13.40: qualifiche Moto2 Ore 14.30: Paddock - Sprint Race Ore 14.55: Sprint Race

La MotoGP torna subito in pista dal 16 al 18 giugno con il GP di Germania: Bagnaia arriva al Sachsenring con 21 punti di vantaggio su Bezzecchi e 24 su Martin. Sabato qualifiche MotoGP alle 10.50, a s ...Il settimo appuntamento della stagione si corre sul velocissimo tracciato tedesco. Gli orari delle prove, delle qualifiche, della sprint race e delle gare ...