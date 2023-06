LIVE MotoGP | GP Germania 2023 in DIRETTA | alle 10 45 le prime libere al Sachsenring

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.17 Grande attesa per Marc Marquez, che torna sulla sua pista preferita dopo aver saltato l’ultima edizione del GP teutonico causa infortunio. Il fenomeno spagnolo sta attraversando un periodo estremamente complicato in sella ad una Honda praticamente indomabile, ma cercherà comunque di piazzare la zampata del campione alper dare una svolta alla stagione. 10.13 Ricordiamo che il circuito tedesco presenta caratteristiche abbastanza atipiche, con un layout sinistrorso (3 sole curve a destra sulle 14 totali) e particolarmente tortuoso in cui non c’è di fatto un vero lungo rettilineo degno di nota. Tutto ciò potrebbe limitare il dominio tecnico Ducati evidenziato nella prima fase del campionato, consentendo ad altri protagonisti di giocarsi il podio e la vittoria. 10.09 Sta per ...

... PaddockOre 12.05: Moto E - Race 1 Ore 12.30: PaddockOre 12.45: qualifiche Moto3 Ore 13.40: qualifiche Moto2 Ore 14.30: Paddock- Sprint Race Ore 14.55: Sprint Race...Il weekend del GP di Germania è in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su NOW. Domenica la gara della top class alle 14 GP GERMANIA, LA CONFERENZAFino al 1990 il ...Il weekend del GP di Germania è in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su NOW. Domenica la gara della top class alle 14 GP GERMANIA, LA CONFERENZAFino al 1990 il ...

LIVE FP1 MotoGP Sachsenring: cronaca diretta minuto per minuto GPOne.com

La seconda sessione di prove della MotoGP è in programma alle 15. Cielo nuvoloso sopra al Sachsenring, le previsioni meteo riportano un 50% di rischio pioggia per oggi. Domani la Sprint alle 15 in ...Si arriva a “Casa Marc Marquez”, che qui in Germania ha vinto 8 volte in MotoGp e 11 in totale. Un anno fa a trionfare fu Fabio Quartararo mentre la Ducati manca il gradino più… Leggi ...