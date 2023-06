LIVE Italia-Israele | Europei basket femminile 2023 in DIRETTA | tra poco al via il confronto decisivo per le azzurre

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:24 Sono in campo ai lati opposti, ora gli inni. 14:21 Traarriverà il momento della presentazione e degli inni nazionali. 14:18 Alcune immagini dal riscaldamento azzurro. Andiamo,vs alle 14:30,su Rai Sport, ELEVEN SPORTS, DAZN e Sky Sport! #Ital#EuroWomen #DareToDream pic.twitter.com/vw3LQqLHhN — Ital(@Ital) June 16,14:15 Nel frattempo è terminata anche Turchia-Ungheria, con il successo turco per 69-68 sigillato da Uzun a 27 secondi dalla fine; 15 i suoi punti e 14 con 15 rimbalzi quelli di McCowan; dall’altra parte 18 di Lelik. 14:12 Missione obbligata è quella ...