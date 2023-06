LIVE Italia-Israele 36-23 | Europei basket femminile 2023 in DIRETTA | azzurre in controllo a metà secondo quarto

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41-25 ANCORA ZANDALASINI! Dalla media per far capire chi è che comanda! 39-25 Due facili di Garzon. 39-23 FERRO-TABELLA-CANESTRO! Anche un po’ di fortuna, ma Martina Bestagno se la prende! 36-23 ANCORA ZANDALASINI! Taglia sul fondo, Cubaj la vede e arriva l’appoggio del +13! Timeout Drucker con 5’22” all’intervallo. 34-23 ZANDA! L’arresto e tiro dai sei metri! Fassina è incerta tra appoggiare e prendersi il fallo, Cohen usa la mano addosso, c’è l’alterco tra le due che vengono rapidamente divise. 32-23 Simms per Cohen sotto canestro, sotto la doppia cifra. 32-21 Realizza l’aggiuntivo Simms. 32-20 Simms guida da sola la transizione, riesce a trovare canestro e fallo di Bestagno. Primi due minuti con parecchi errori e anche momenti dinon proprio altissimi. 32-18 ...

Stasera Davide Van De Sfroos porta in Tour il suo "Estate 2023", una serie di appuntamenti che lo porteranno in giro per l'e la Svizzera. Sarà una bellissima occasione per ascoltare una ...Il film inaction , realizzato con VMLY&Re prodotto da The Box, sarà on air su tutti i principali network televisivi da domenica 18 giugno con un film istituzionale da 30'' e uno da 15''.... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docenti

LIVE Italia-Spagna, Nations League 2023 in DIRETTA: c'è la rivincita della semifinale di 2 anni fa OA Sport

Cinque giorni all'inizio degli Europei di calcio Under21 di scena tra Romania e Georgia. Sedici nazionali si contenderanno il titolo di campione continentale dopo il successo di due anni fa della Germ ...Dopo l'esordio con sconfitta contro la Repubblica Ceca per 58-61, l'Europeo dell'Italbasket prosegue a Tel Aviv con la gara contro Israele, che nella prima giornata ...