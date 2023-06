LIVE – Israele-Italia 45-67 | Europei 2023 basket femminile | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ilindi, sfida valida per la seconda giornata del Gruppo B deglidi. Le Azzurre guidate da coach Lardo non hanno cominciato al meglio il proprio percorso, visto che nel debutto contro la Repubblica Ceca è arrivata una sconfitta deludente maturata in un quarto quarto sottotono da parte dell’, che aveva toccato anche i quattordici punti di vantaggio. Le avversarie odierne sono invece state travolte dal Belgio con uno schiacciante 108-59. Per entrambe le squadre, la vittoria è vitale per accedere almeno alle partite di qualificazione ai quarti di finale. La palla a due è fissata alle ore 14:30 di venerdì 16 giugno sul parquet della Tel Aviv Arena, con Sportface che vi ...

Dopo l'esordio con sconfitta contro la Repubblica Ceca per 58-61, l'Europeo dell'Italbasket prosegue a Tel Aviv con la gara contro Israele, che nella prima giornata ...Il 18 ultimo impegno del girone contro il Belgio alle ore 14.15. 2Q LIVE - Cubaj apre il secondo periodo. Dopo due minuti senza punti, Simms sblocca il tabellino e mini parziale Israele di 5-0, 23-32 ...