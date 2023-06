LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Gino Mäder non ce l’ha fatta

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAÈ MORTO 13.06 Ladeldi, prevedibilmente, verrà cancellata. Si attendono conferme ufficiali. 12.35 Cari amici di OA Sport. La notizia che non avremmo mai voluto darvi.non ce. La caduta di ieri nel burrone è costata la vita ad un ragazzo di 26 anni. Un dramma troppo grande per poterlo commentare. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sesta frazione deldi, breve corsa a tappe rossocrociata con tante asperità in preparazione al prossimo Tour de France, ma che comprende anche ...