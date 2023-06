LIVE – Forlì-Cremona 21-19 | gara-2 finale playoff Serie A2 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ilindi, sfida valida come-2 delladeidellaA2di basket. Secondo atto della, con la Vanoli che ha subito trovato un fondamentale colpo esterno in-1: fondamentali, in quel caso, i due quarti centrali, in cui gli uomini di coach Cavina hanno maturato un parziale totale di 31-48, indirizzando irrimediabilmente il match. Ora, però,è costretta a vincere per non compromettere ulteriormente la, prima che lasi sposti a. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di venerdì 16 giugno sul parquet della Unieuro Arena, con ...