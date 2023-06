LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | uno-due Mercedes nella FP2 | molto bene la Ferrari sul passo gara

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.54 Le duefanno un giro con le intermedie, per poterla usare domani, visto che è in previsione di una giornata piovosa. 23.51 Nel frattempo condizioni di pista complicate, per il vento e l’arrivo della pioggia. Per questo le dueentrano ai box e montano le gomme intermedie. 23.50 1:16.966 per Leclerc che continua a mettere in mostra uninvidiabile. 23.48 LECLERC! 1:17.082 per Charles con le gomme dure. Grande tempo del monegasco che sembra davvero a proprio agio con la macchina. 23.47 Sainz è andato lungo in curva-1 e nel giro successivo a ha firmato un buon 1:18.228, menttre Leclerc è tornato in pista.Alonso con le medie che gira suldell’1:17 ...

22:33 GPtiming prove libere due Fan di Autosprint eccoci qui per il secondo turno di libere, che vi racconteremo minuto per minuto libere - 2 Luogo: Circuito di Montreal01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del, ottavo atto del campionato 2023 di F1. Ferrari a caccia di risposte La scuderia di Maranello cerca di rialzare la testa dopo il difficile weekend di Barcellona, che ha visto in difficoltà ...19:21GPtiming FP1 Cari fan di Autosprint , ben trovati per seguire le FP1 del GP delche racconteremo in diretta, minuto per minuto. Qui iltiming libere - 1 Luogo: Circuito ...

