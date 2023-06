LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | uno-due Mercedes nella FP2 | molto bene la Ferrari nei long run

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.03 Rientrano tutti ai box, piove troppo, impossibile fare una prova di partenza adeguata. 00.02 Nel frattempo alcuni piloti, tra cui Alonso e Sainz, tornano in pista per provare la partenza. Piove, però, tantissimo a Montreal. C’è anche Leclerc sul circuito. 00.01 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Lewis HAMILTON1:13.718 5 2 George RUSSELL+0.027 63 Carlos SAINZ+0.126 7 4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.326 65 Charles LECLERC+0.376 7 6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.424 5 7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.502 8 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.532 7 9 Lance STROLL Aston Martin+0.701 6 10 Pierre GASLY Alpine+0.759 5 11 Oscar PIASTRI McLaren+0.815 8 12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.826 6 13 Lando NORRIS ...

22:33 GPtiming prove libere due Fan di Autosprint eccoci qui per il secondo turno di libere, che vi racconteremo minuto per minuto libere - 2 Luogo: Circuito di Montreal01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del, ottavo atto del campionato 2023 di F1. Ferrari a caccia di risposte La scuderia di Maranello cerca di rialzare la testa dopo il difficile weekend di Barcellona, che ha visto in difficoltà ...19:21GPtiming FP1 Cari fan di Autosprint , ben trovati per seguire le FP1 del GP delche racconteremo in diretta, minuto per minuto.

L'esito dei controlli effettuati a Maranello, sulle "stranezze" di comportamento della SF-23 di Leclerc a Barcellona, ha restituito nei giorni scorsi un esito…