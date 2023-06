LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | tutto fermo a Montreal | bandiera rossa in pista

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.54 In attesa che riparta il turno, analizziamo un po’ la situazione. Max Verstappen è il grande favorito per questo weekend. Dopo la vittoria dell’anno scorso l’olandese vuole il bis e, in caso di successo, arriverebbe a 41 vittorie in carriera, proprio come Ayrton Senna. Un traguardo clamoroso. 19.52 Sky informa che la sessione è sospesa per problemi allo di telecamere e infrastrutture del circuito. Ora si capisce il protrarsi della… 19.50 Per quanto può valere, i tempi che sono stati messi a segno in questi primissimi minuti della FP1 1 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1:18.728 1 2 Lance STROLL Aston Martin+0.447 1 3 Fernando ALONSO Aston Martin+1.079 1 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.426 1 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.503 1 6 Oscar ...