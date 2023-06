LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | scatta la FP1 | si inizia a fare sul serio a Montreal!

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) 19.40 Nel frattempo aumentano le temperature. L'atmosfera è a 21°, l'asfalto è salito a 35. Rischio pioggia al 30%. 19.38 Tutti ai box, ovviamente, in attesa della ripartenza. Per ora Bottas in vetta in 1:18.728 19.37 La Alpine è ancora in pista e solamente ora viene spostata dai commissari di pista. Lo stop non dovrebbe essere lungo… 19.36 Gasly non riesce a muoversi e quindi è BANDIERA ROSSA in pista. 19.35 Gasly è fermo all'ingresso di curva 8-9 e non riesce a muoversi, mentre Bottas va in vetta in 1:18.728 con Stroll secondo a 447 millesimi, poi Alonso a 1.079 19.34 Verstappen fa segnare il primo tempo di giornata in 1:20.231 mentre è subito bandiera gialla! Gasly è fermo senza riuscire a cambiare 19.33 Entrano in pista tutti, anche le Ferrari con gomme medie. Verstappen è già impegnato nel primo giro ...