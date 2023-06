LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | non si gira per un problema alle telecamere interne del tracciato | la FP1 ripartirà?

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.18 Alunni Bravi, team principal Alfa Romeo a Sky: “Probabilmente non si. Forse la FP2 sarà allungata, ma le previsioni danno pioggia e potrebbe rovinare tutti i piani”. 20.16 Anche se la FP1 potrà ripartire, i piloti sanno già che dovranno concentrarsi sulla FP2. Confidando che la pioggia non vada a rovinare i piani, i 60 minuti di questa sera (dore 23.00 italiane) vedranno tantissimo lavoro per preparare qualifiche e gara. Se, invece, dovesse metterci lo zampino il meteo, arriveremmo a domani nella più totale imprevedibilità. 20.14 Proseguiamo con la situazione in F1. La Alpine ha visto uno stop improvviso a Gasly, ko allo di cambio. La monoposto francese ha fatto vedere ottime cose nelle ultime uscite, con la gara di Barcellona che ha ...

19:21GPtiming FP1 Cari fan di Autosprint , ben trovati per seguire le FP1 del GP delche racconteremo in diretta, minuto per minuto. Qui iltiming libere - 1 Luogo: Circuito ...01:30 [F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della prima sessione di prove libere del Gran Premio del, ottavo atto del campionato 2023 di F1. Ferrari a caccia di risposte La scuderia di Maranello cerca di rialzare la testa dopo il difficile weekend di Barcellona, che ha visto in difficoltà ...DIRETTA FP1 GPA PARTIRE DALLE 19:30 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio ...

F1 LIVE GP Canada: Prove libere 1 in diretta Autosprint.it

Lunga bandiera rossa intanto a Montreal, dove le prove libere sono al momento sospese. Tanti imprevisti fin qui in Canada (era già saltata l’elettricità del circuito, con le termo-coperte che non ...La F1 riparte da Montreal, per il GP del Canada. Segui le FP1, in diretta, con il nostro Live Blog Cari fan di Autosprint, ben trovati per seguire le FP1 del GP del Canada che racconteremo in diretta, ...