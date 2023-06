LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | FP2 prolungata dalle 22 30 | Ferrari in cerca di feeling

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.07 Non ci sono dubbi che anche in territorio nordamericano i favoriti saranno l’olandese Max Verstappen e la Red Bull. Max è stato, finora, il dominatore dell’annata e le sue motivazioni per allungare la striscia vincente sono massime. 22.04 La speranza dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc che il set-up sia decisamente migliore di quello del fine-settimana catalano, almeno per sfruttare a pieno il potenziale della monoposto. 22.01 Sarà una FP2 più lunga del solito, ovvero 90?, per recuperare dopo il guasto alle telecamere a circuito chiuso del circuito, che nei fatti hanno impedito ai piloti di sfruttare la pista per buona parte della prima sessione di prove libere. 21.59 La Rossa, infatti, non ha dimostrato di essere competitiva finora e gli aggiornamenti portati a Barcellona non ...